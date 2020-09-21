وفاة عامل بنغالي في مجمع عيادات سرت الطبي بكورونا‎

أكد رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا بسرت وفاة عامل بنغالي يعمل بمجمع عيادات سرت المركزي في مجال خدمات النظافة.

وحسب المصدر فإن العامل وهو من الجنسية البنغالية توفي بقسم العزل بسرت بعدما مكث به مند أيام بسبب معاناته من المرض بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أن شبيبة الهلال الأحمر الليبي بسرت هم الذين قاموا بدفن المواطن البنغالي الليلة الماضية بسرت.

وبهذا يصل عدد الوفيات إلى 13 حالة وعدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس أكثر من خمسة وستين حالة بسرت.