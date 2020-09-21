ليبيا الان

“القره بوللي”.. القبض على عصابة سطو مسلح مكونة من “نيجيري” وليبيين إثنين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أعضاء مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية -الأحد- بالتعاون مع مديرية أمن القره بوللي من التعرف على الجنات في قضية قتل مواطن والاستيلاء على سيارته، نوع هونداي أفانتي رصاصية اللون ووقعت جريمة القتل والسطو المسلح -حسب بلاغ مركز شرطة الرواجح الوارد  للمديرية – في شهر يونيو الماضي .

وذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية أن التشكيل العصابي مكون من المدعو “ع. ع. م. ك” نيجيري الجنسية، والمدعو “م. ح. س. أ” ليبي الجنسية، والمدعو “م. م. م.أ” ليبي الجنسية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بجريمة القتل وسرقة المركبة الآلية للمجني عليه، وتم ضبط السلاح المستعمل في الواقعة نوع رشاش بي كي تي، واسترجاع المركبة الآلية.

كما اعترف أفراد العصابة بقيامهم بسرقة بالإكراه بنفس التاريخ باستعمال سيارة المجني عليه “ع.ع” .. وبانتهاء التحقيق معهم تمت إحالتهم إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فيما ثمنت الوزارة الداخلية عبر منشورها، “الجهود الأمنية التي تُبذل من أجل ضبط المجرمين والخارجين عن القانون من أجل إرساء دعائم الأمن والامان داخل البلاد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك