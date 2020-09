اعترف وزير مالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري،

أمس الأحد، بوجود فجوة كبيرة في مرتبات الموظفين، مبينا أن هناك من يتقاضى 450

دينار شهريا، وآخر يتقاضى 5 ألاف دينار.

وأوضح بومطاري، في مقطع مرئي عبر صفحته الرسمية بموقع ”

فيسبوك” للرد على بعض استفسارات المواطنين، أن أهم المشاكل التى تواجه وزارته

هي المخصصات المتراكمة لموظفين معينين من 2014 ولهم مستحقات مالية، مبينا أنه طلب خلال

اليومين الماضيين من المصرف المركزي استعمال فائض الرسوم لحل هذه المشكلات .

وأضاف أن هناك شرائح مظلومة كالصحة والتعليم، وتحصل على مرتباتها

وفق جداول 2011 وحدها الأقصى 1200 دينار، كاشفا فى الوقت ذاته أن أعضاء مجلس النواب

وما يمسى بمجلس الدولة يحصلون على 20 ألف أو

أكثر .

وتابع وزير مالية الوفاق أن مرتبات موظفو وزارة الصحة ستكون

فى الأولوية، وكذلك معالجة الإفراجات العامة بالوزارة وتعديل المرتبات المتعلقة بالقطاعات

الحساسة كالتعليم والصحة.

واقر بومطاري بانه كان هناك ازدواجية فى المرتبات وإدخال

أكثر من مرتب لنفس الموظف، لكن المنظومة الحالية تحت الرقابة الادارية وديوان المحاسبة

ويتم مراجعة المرتبات شهريا من قبل الديوان، وقوة المنظومة الحالية كافية لعلاج ذلك

.

وأشار إلى أنه يوجد

400 ألف موظف تم الإفراج عن مستحقاتهم السابقة من 2015وحتى 2018، فيما يوجد حاليا

146 ألف موظف لديهم مرتبات مستحقة .

The post بومطاري يعترف بوجود فجوة كبيرة في المرتبات و يؤكد : هناك من يتقاضى 450 دينار وآخر 5 آلاف appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24