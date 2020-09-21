“بلدي سبها” ينفي خبر رفضه استلام غاز الطهي القادم من “الوفاق”

قال عميد بلدية سبها في تصريح له -الأحد- إن كل ما يُتداول من أخبار بخصوص رفض المجلس البلدي سبها استلام غاز الطهي القادم من المنطقة الغربية، هي أخبار مغلوطة تماماً ، مؤكداً أن مصلحة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية ليست محل مقايضة أو مساومة-حسب تصريح له بالصفحة الرسمية للمجلس البلدي.

وأضاف عميد البلدية أن المصدر الرئيسي للغاز والمحروقات هو شركة البريقه وهي ذات إدارة موحدة ولخدمة كافة المواطنين وبلدي سبها على تواصل مباشر معها وشحنات الغاز تصل إلى مستودع سبها من قبل الشركة.

واستغرب العميد مثل هذه التصريحات التي وصفها بــ “غير المسؤولة والكاذبة” معرباً عن رفضها جملةً وتفصيلا، مضيفاً (نحن كمجلس بلدي هدفنا الأساسي هو خدمة المواطن وتوفير كافة الاحتياجات سواء كانت من غرب البلاد أو من شرقها وكل مايبث من إشاعات وأخبار مغلوطه هو عبارة عن محاولات فاشلة لإدخال المدينة والمنطقة في تجاذبات سياسية سيكون المتضرر الأول و الأخير منها هو المواطن البسيط).

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