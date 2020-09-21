«الأمين»: العسكر «أوراق يابسة» ولو زأرنا لصمتت الضباع والثعالب

قال الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، وسفير ليبيبا الأسبق لدى مالطا، إنه: “لابد أن ينتصر طرف واحد هذا الطرف هو الأكبر والأكثر والأقوى لو تخلص من سلبيته وأعلن على الجميع زئيره لتصمت الضباع والذئاب والثعالب ثم ليركلها إلى مزبلة التاريخ. أيها الشعب قل كلمتك لتنجو” على حد قوله.

أضاف “الأمين” في تغريدتين على حسابه بـ”تويتر” اليوم: “الربيع كان استحقاقاً طبيعيياً والعسكر وعروش الخريف كانت ولا زالت وستظل بؤراً ويباب وأوراق يباس بأرخبيل الملح والرمل لن يبنى فيه إنسان ولا وطن بعهود أوثان وشيوخ خيام مثقوبة وعساكر ثكنات قميئة تليق بهم المتاحف في عصر مواطنة الحقوق ودولة الدستور وعلوم ومعارف مفتوحة” على حد قوله.