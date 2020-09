أخبار ليبيا 24 – متابعات شن حزب الشعوب الديمقراطي التركي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب أردوغان، متهمًا إياه بالتسبب في الدمار الذي لحق بكل من ليبيا وسوريا والعراق، وبالتعاون مع تنظيم مع داعش الإرهابي، مُطالبًا بالخروج من تلك البلاد. وأشارت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي، إيرو جوناي، في بيان مُتلفز، عبر فضائية “تركيا الآن”، […]

