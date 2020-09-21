السراج يتفق مع السفير الألماني على الالتزام بمسارات برلين وصولًا إلى إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، خلال لقائه، مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، أمس الأحد، أن السفير الألماني جدد تقديره لإعلان السراج رغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية المقبلة، المفترض أن تشكلها لجنة الحوار، ودعا السفير جميع الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة الليبية “أمنية واقتصادية وسياسية” تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية، كما بحث الاجتماع ملف التعاون الثنائي ومساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير.

ويبدو أن السراج رضخ للضغط التركي بتقديم استقالته؛ حيث أكد الكاتب الصحفي المختص في شؤون الاتحاد الأوروبي علي أوحيدة، أن ‏السراج رضخ لمطلب رئيسها رجب أردوغان وقبل بالاستمرار لمدة خمسة أسابيع إضافية لمنح تركيا ترتيب أمورها في غرب ليبيا، وتنصيب من تراه مناسبًا لمصالحها.

ودعا فائز السراج، الأربعاء الماضي، لجنة الحوار، إلى أن تضطلع بمسؤوليتها في الإسراع بتشكيل السلطة التنفيذية، مُعربًا عن رغبته في تسليم مهامه في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها واختارت مجلسًا رئاسيًا جديدًا وكلفت رئيسًا لحكومة يتم تسليم المهام إليه، وفقًا لما ورد بمخرجات برلين الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الأمن.

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