ترقب لقرارات أوروبية بشأن ليبيا.. هل يُشهَرُ سيف العقوبات؟

من المقرر أن يتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم اليوم الاثنين، على قرارات هامة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الصراع في ليبيا، إذ من المتوقع فرض عقوبات على كيانات خرقت حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقد سبق اجتماع وزراء الخارجية للاتحاد الذي سيعقد اليوم، اتفاق على قائمة مؤقتة تضم كيانات وأفرادا ساهموا بتوفير السفن والطائرات وغيرها من الخدمات اللوجستية لنقل المعدات القتالية إلى ليبيا، وفقًا لمصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.

وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن ثلاث شركات من دول مختلفة، على رأسها تركيا، وشخصين ليبيين، مدرجون في القائمة.

تأتي هذه الخطوة التي سيقدم عليها وزراء الخارجية البالغ عددهم 27 ضد الشركات التركية بشأن ليبيا للمساعدة في استرضاء قبرص، بعدما أثارت أنقرة غضب دول الاتحاد بسبب تحركاتها الاستفزازية وانتهاكها سيادة دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، هما اليونان وقبرص؛ بهدف تحقيق أطماعها في الاستيلاء على مصادر النفط والغاز في المياه التابعة لهما.

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