الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على منتهكي قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أفادت مصادر صحفية، الإثنين، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الممثلين لـ 27 سيعقدون اجتماع اليوم في بروكسل للإتفاق على فرض عقوبات على كيانات خرقت حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال وبحث عقوبات منفصلة ضد روسيا البيضاء.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد يعتزم الإعلان عن فرض عقوبات على ثلاث شركات إحداهما تركية يتّهمها بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق “عملية إيريني” المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلّفة بتطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.

