«الرئيس الجزائري»: حل الأزمة الليبية لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة.

وقال تبون إن إعلان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج استقالته من رئاسة الحكومة، خطوة باتجاه الانتخابات، مشيراً إلى أن “سياسة التعيينات أثبتت فشلها في ليبيا”.

ولفت تبون إلى أن الجزائر تتعاطى بإيجابية مع أي مبادرة للحل لكنها لن تقبل بأي تلاعب بأمن الليبيين وسيادتهم ووحدتهم، مشدداً على تحمل بلاده مسؤولية كاملة لحل الأزمة في ليبيا.

وأعلن طرفا الحوار الليبي في ختام مفاوضاتهما بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط، التوصل إلى اتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا.

وأكد وفدا مجلس الدولة ومجلس النواب، في بيان مشترك أنهما توصلا في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، إلى “اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية”.

واستضافت مونترو بسويسرا على مدار يومين اجتماعاً تشاورياً بين الأطراف الليبية بدعوة من مركز “الحوار الإنساني” وبرعاية الأمم المتحدة.

وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.