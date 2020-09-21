خام “برنت” يتراجع متأثرًا باستئناف الإنتاج في ليبيا

تراجعت أسعار النفط، مع جلسة افتتاح اليوم الاثنين، متأثرة باستئناف الإنتاج في ليبيا، إلا أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا يقوّض الطلب العالمي.

وهبط خام “برنت” في الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا، 33 سنتًا؛ مسجلاً 42 دولارًا و82 سنتًا للبرميل، فيما نزل الخام الأمريكي 38 سنتًا، مسجلاً 40 دولارًا و73 سنتًا للبرميل.

واستأنفت ليبيا عملية إنتاج وتصدير النفط، حيثُ يستعد ميناء الحريقة النفطي يوم الخميس لاستقبال ناقلة النفط قادمة من هولندا، لشحن كمية من خام السرير، لتكون هذه أول شحنة يتم تصديرها بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية.

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