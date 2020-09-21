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ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ضبط رجال الأمن التشكيل العصابي الذي تورط في واقعة قتل مواطن والاستيلاء على سيارته في القره بوللي يوم 24 يونيو الماضي.

واستطاع أعضاء مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالتعاون مع مديرية أمن القره بوللي في التعرف على أعضاء التشكيل الثلاثة، وبينهم نيجيري الجنسية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

واعتراف أعضاء التشكيل بارتكابهم واقعة قتل المجني عليه، وسرقة سيارته نوع «هونداي أفانتي»، لونها رصاصي، كما ضبط السلاح المستعمل في الجريمة وهو رشاش «بي كي تي»، وجرى إرجعا السيارة إلى أهل المتوفى.

وكشف التشكيل عن ارتكابهم جريمة سرقة بالإكراه أخرى، في نفس يوم الجريمة، باستخدام سيارة المجني عليه، وبانتهاء التحقيق معهم تمت إحالتهم إلى مكتب النائب العام؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لعنة الله عليهم… مفسدين في الأرض… وعقابهم يتقطعوا طرف طرف فروخ الكلب هالحقراء الأوباش

    هذا اللي حصلناه من نكبة فبراير… قتل وخطف وتعذيب وحرابة وفقر وتجويع وقهرة وعازة وخوف وترويع وتدمير وبؤس وكآبة وانعدام الخدمات الأساسية.

    وتلاقي كمشة بغولة وخوانجية وساقطين وفروخ حرام ومخانب وأوباش يطلعوا كل يوم 17 قهاير ويحتفلوا ويتراقصوا معيز وضان فرحانين… بشنو فرحانين؟؟؟ مانيش عارف.

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