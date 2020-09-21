العقوري يطالب الاتحاد الأوروبي بتقدّم الدعم والمساعدة لليبيا لإدارة ملف الهجرة

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن ترحيبه بما ورد في كلمة أورسالا فون ديرلين رئيسة المفوّضية الأوروبية بمناسبة خطاب الاتحاد، خاصّة فيما يتعلّق بأزمة الهجرة .

العقوري رحّب -بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب- بدعوة أورسالا بأن يتكاتف الاتحاد الأوروبي ويبذل جهودًا أكبر لتوحيد سياساته تجاه هذه الأزمة، ويخصّص لها موارد أكبر .

وقال بأنّ التحدّي الذي يواجه أوروبا هو الانفتاح بشكل أكبر على دول جنوب المتوسّط في معالجة ملف الهجرة والعمل على وضع برامج مشتركة تتراوح بين تحسين إدارة الحدود إلى دعم الإصلاح الاقتصادي والتي ستؤدّي حتما إلى التخفيف من حدّة الأزمة .

وأوضح بأنّ السلطات في ليبيا ما تزال تتلقى لومًا كبيرًا على إدارة ملف الهجرة لا يتناسب مع أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية وأنّ المجتمع الدولي وخاصّة الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يقدم دعمًا أكبر لليبيا للمساعدة في إدارة هذا الملف الثقيل.

رئيس لجنة الخارجية أشار إلى أنّ الأولوية في هذه المرحلة هي تقديم الدعم لبناء مؤسّسات الدولة الليبية بما يسمح بنجاح عمل الحكومة القادمة وهذا يتطلّب الاستفادة من الخبرات الأوروبية في شتى المجالات.

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