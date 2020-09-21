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عاجل//مكافحة الأمراض: ليبيا تسجل 450 حالة وفاة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين تسجيل 450 حالة وفاة بفيروس كورونا

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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