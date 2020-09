إيواء طريق السكة: انقاذ 88 مهاجرا غير شرعي خلال محاولتهم الإبحار إلى أوروبا

أعلن مركز إيواء طريق السكة في طرابلس، اليوم الإثنين، انقاذ 88 مهاجرًا غير شرعين،، خلال محاولتهم الإبحار إلى أوروبا.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس في بيان نشرته، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، أن المهاجرين يحملون جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية، مشيرا إلى تقديم المساعدات الإيوائية لهم

