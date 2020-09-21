ليبيا الان

“النمروش”: سنبني “جيشًا” بمُساندة تركيا.. وجهّزنا أول مركز تدريب

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدفاع المكلف في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش ،البدء فعليًا في تنفيذ برامج لبناء “قوات مسلحة” وإعادة هيكلة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة بالتعاون مع تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة استمرار التواصل والمباحثات الثنائية.

وأكد “النمروش”، في تصريحات له عبر الصفحة الرسمية للوزارة، تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة، وقال إن الأولوية ستكون في بناء جيش حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس.

وأضاف: الجرائم التي ارتكبت في ليبيا لن تُنسى، ولدينا الأدلة التي تدين الدول المتدخلة في ليبيا، وسيتم تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة من خلال ملف متكامل بهذا الخصوص.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • جيش من العصابات والمجرمين والبلطجية واللصوص والميليشيات.هذا هو الجيش الذي تريده انت ويريده اسيادك في تركيا……ايها المسكين ياذيل كلب الصيد القردوغان عميل امريكا واسرائيل …سيكون ل ليبيا جيش من ابنائها المخلصين الانقياء وليس من حثالات وقاذورات تركيا وسوريا وتونس واليمن …أرحل …أرحل ياعميل ياخائن….

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