“النمروش”: سنبني “جيشًا” بمُساندة تركيا.. وجهّزنا أول مركز تدريب

أكد وزير الدفاع المكلف في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش ،البدء فعليًا في تنفيذ برامج لبناء “قوات مسلحة” وإعادة هيكلة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة بالتعاون مع تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة استمرار التواصل والمباحثات الثنائية.

وأكد “النمروش”، في تصريحات له عبر الصفحة الرسمية للوزارة، تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة، وقال إن الأولوية ستكون في بناء جيش حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس.

وأضاف: الجرائم التي ارتكبت في ليبيا لن تُنسى، ولدينا الأدلة التي تدين الدول المتدخلة في ليبيا، وسيتم تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة من خلال ملف متكامل بهذا الخصوص.

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