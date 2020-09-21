توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. أكثر من نصف الحالات في طرابلس

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 847 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أكثر من نصفها في طرابلس، بواقع 554 حالة.

وجاءت الخمس ثانيًا بـ30 حالة، ثم مصراتة بـ24 حالة، و23 حالة في جنزور، و20 حالة في كل من زوارة وأجدابيا وزليتن والزاوية المركز، و15 حالة في كل من الكفرة وصبراتة، و14 حالة في سبها، و10 حالات في الماية، و9 حالات في صرمان، و8 حالات في كل من جادو والقره بوللي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

إضافة إلى7 حالات في كل من طبرق والجميل، و6 حالات في السواني، و5 حالات في الزنتان، و4 حالات في كل من سرت وتازربو والجفارة، و3 حالات في كل من العجيلات وباطن الجبل، وحالتين في الزاوية الجنوب، وحالة في كل من أوباري ومرزق والشاطئ وغات ودرج والرجبان والجغبوب وغدامس وككلة والنواحي الأربعة وغريان وقصر الأخيار.

وتعافى 316 مصابًا موزعين بواقع 175 حالة في طرابلس، و6 حالات في تازربو، و12 حالة في سبها، و25 حالة في صبراتة، و4 حالات في كل من غريان والماية وأجدابيا، و8 حالات في مصراتة، وحالة في صرمان، و5 حالات في الزنتان، و63 حالة في زليتن، وحالتين في طبرق، و7 حالات في الكفرة.

وتوفي 16 مصابًا، بواقع حالة في كل من زليتن والزاوية المركز وباطن الجبل وطبرق وغريان وزوارة ومسلاتة وسرت وترهونة، و3 حالات في أجدابيا، وحالتين في كل من صرمان والكفرة.

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