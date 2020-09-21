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جماعة الإخوان: يجب عدم المساس بالاتفاقيات الدولية في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى نائب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين فرج العماري أنّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيترك تركة ثقيلة لمن سيخلفه، وليس فراغًا لا يستطيع أحد سدّه وتعويضه كما يردّدُ البعض فهناك العديد من الشخصيات القادرة على إدارة شؤون البلاد.

العماري وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين توقّع مراجعة أغلب قرارات وتعيينات السراج من قبل رئيس الحكومة الجديد، خصوًصا القرارات المتعلقة برئاسة مؤسسة الإعلام وبالقطاع الأمني فهذه قرارات غير مدروسة.

واستبعد نائب رئيس حزب العدالة والبناء المساس بالاتفاقيات الدولية في الفترة التمهيدية التي تسبق الانتخابات التشريعية والبرلمانية التي من المنتظر أن يتم إقرارها بمفاوضات الحلّ السياسي الشامل.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • قصدك اتفاق التنقيب مع تركيا،مصح طيز امك انت واياه اي اتفاقيه بعد فبراير تعتبر ملغيه ي ولد السرسريه انت واياه من انتخبكم ي فروخ الحرام انتم وسراجكم وعقيلتكم شاباني يلبس ف سرواله امقعمز مزال فيه رعشه وايموت حطيتوه رئيس ولا التيس ل وجهه زي تينتي حطيتوه رئيس ف الغرب يا زايطه زيطه ي اولاد

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  • طبعا ..خائفين علي عمولاتكم بالدولار المنهوب ايها اللصوص …انشاءالله يارب كل من سرق ونهب من مال الليبيين ان يصرفه في الداء والدواء يارب العالمين…ياخونة وياعملاء وياذيول كلب الصيد القردوغان سيأتي اليوم المنشود قريبا ونراكم مطاردين وفي السجون انشاءالله بعد ان ينتهي سيدكم القردوغان الي مزبلة التاريخ انشاءالله…

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