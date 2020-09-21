«الساعدي» لـ«الرئاسي»: لو قدمتم للمواطن ربع ما تقدمون لـ«حفتر» لعاش مرفهاً

هاجم سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، “حكومة الوفاق” برئاسة فائز السراج، وقال في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تتذرعون بالانقسام لتبرروا هرولتكم إلى مصافحة قتلة الأطفال، تكررون تلك العبارة التي سئمنا سماعها من ألسنتكم المعوجة: المواطن يعاني” على حد قوله.

أضاف “الساعدي”: “أليس هو نفس المواطن الذي يعاني مطحوناً تحت سلطتكم في المنطقة الغربية يا أصحاب الشرعية والميزانية؟، فماذا قدمتم له؟، وكأنكم تتحدثون عن رعايا دولة أخرى. لو قدمتم له ربع ما تقدمونه لحفتر من تنازلات لعاش مرفهاً، لكنه الجبن وافتقاد الإرادة السياسية، وطمعكم في البقاء أطول فترة ممكنة” على حد قوله.