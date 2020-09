تقرير : تركيا تستخدم رموز جماعة الإخوان لبسط نفوذها في ليبيا

قالت صحيفة العرب اللندنية، اليوم الإثنين، إن اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بين “حفتر” ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق، آثار انزعاج أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا وحلفائهم، مشيرة إلى أنهم يحاولون إفشاله، حماية لمصالح تركيا .

و أضافت الصحيفة في تقرير لها أن التصريحات الأخيرة لأعضاء جماعة الاخوان الإرهابية في ليبيا كشفت بوضوح استغلال أنقرة لهم لتدخلها في ليبيا وبسط نفوذها على المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن ردود أفعال أعضاء هذه الجماعة ما هي إلا أداة وظيفية تستخدمها تركيا لتوفير غطاء شرعي لتدخلها الفج في ليبيا الذي يندرج في سياق مشروع توسعي يتجاوز الجغرافيا الليبية ليشمل دول المنطقة.

