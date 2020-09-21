ميناء بنغازي يوصل عمليات تطوير الخطوط الملاحية

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، أنه تم الاتفاق مع خط HYUNDAI GLOVEIS الذي يعتبر من أكبر الخطوط الملاحية والتابع لشركة الهيواندي المالكة لأكبر أحواض بناء للسفن، وذلك في إطار المجهودات المبذولة من قبل إدارتي ميناء بنغازي البحري والشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي لاستقطاب وجلب الخطوط الملاحية الكبرى لميناء بنغازي.

وأوضح المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، أن السفينة GRAND EAGLE قراند ايقل التابعة للخط الهيواندي قلوفس، ستدخل لميناء بنغازي البحري مع بداية شهر أكتوبر والتابعة لشركة الفلك المشحون للتوكيلات الملاحية، مما يعطي إضافة جديدة لميناء بنغازي البحري لحركة التجارة الدولية وبالتعاون مع جميع الجهات العاملة بميناء بنغازي البحري.