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«مليتة للنفط»: إعادة بئر «B4-09» إلى الإنتاج بعد توقفه ستة أشهر

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز إعادة البئر «B4-09» إلى الإنتاج بنجاح وبقدرة إنتاجية تفوق أربع إضعاف معدل إنتاجيته السابقة (1000 برميل يوميا) بعد توقف دام لأكثر من ستة أشهر.

وأوضحت في بيان اليوم الإثنين أن هذا الإنجاز تحقق مع «عزيمة العناصر الليبية من مهندسين وفنيين من إدارة الحفر وصيانة الابار  وادارة حقل البوري، واشراف ادارة العمليات التى سبقتها توجيهات من لجنة الادارة».

وتوقف البئر فى يناير 2020  بسبب الانسداد الكامل لأنابيب الانتاج بمادة الشمع، وفق الشركة التي نبهت «هذا النشاط تم لأول مرة في حقل البوري باستخدام الأنبوب الملفوف (Coil Tubing)»، مشيرة إلى دور «الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار وللشركات الأخرى المساندة (شلمبرجير وكامكو)»، في هذا الإنجاز. 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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