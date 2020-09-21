صحّة الوفاق تطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية مطالب العناصر الطبّية

ليبيا – أكّدت وزارة الصحّة بحكومة الوفاق متابعتها باهتمام بالغ الوقفة الاحتجاجية للعناصر الطبّية والطبّية المساعدة من العاملين بمختلف المرافق الصحّية، أمام مقرِّ المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس أمس الأحد للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

صحّة الوفاق شدّدت – بحسب المكتب الإعلامي التابع لها – على استمرار مساعيها بقوّة، من أجل ضمان حقوق العاملين في القطاع الصحّي.

وعبّرت الوزارة عن دعمها لمثل هذه المبادرات المدنية المنظمة، التي تحترم الحقّ العام، وتعكس السلوك المتحضّر.

كما تطالب وزارة الصحّة جميع الجهات المعنية والمختصّة بتلبية مطالب العاملين في القطاع الصحّي بضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة وجادّة لتلبية تلك المطالب، والتي تتمثّل في الإفراج عن مرتّبات اثنين وخمسين ألف عنصر لم يتقاضوا مرتّباتهم، وكذلك تفعيل قرار المجلس الرئاسي رقم (885) لسنة 2019، القاضي برفع مرتّبات العاملين من ذوي المهن الطبّية والطبّية المساعدة، وتفعيل التأمين الصحّي، وحماية العناصر الطبّية والطبّية المساعدة من الاعتداءات المتكرّرة التي يتعرّضون لها، وتوفير ظروف عمل آمنة لهم.

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