«مكافحة الأمراض»: تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 316 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 197.

وأكد المركز أنه استلم عدد (3598) عينة موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1233) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (99) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (124) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1470) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (35) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (98) عينة”.

كما وزعت العينات على مختبرات “مختبر فرع المركز زوارة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (23) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز طبرق عدد (9) عينات، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (62) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (8) عينات”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: “عدد ( 2,751 ) عينة سالبة، عدد (847) عينة موجبة (673 جديدة + 174 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 497 حالة جديدة

– عدد 57 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 1 جديدة

قصر الأخيار :

عدد 1 جديدة

3- الجفارة :-

عدد 4 جديدة

4- صرمان :-

عدد 7 جديدة

عدد 2 مخالطة

5- الزاوية الجنوب :-

عدد 2 جديدة

6- باطن الجبل :-

عدد 3 جديدة

7 – الخمس :-

عدد 24 جديدة

عدد 6 مخالطة

8 – النواحي الأربعة :-

عدد 1 جديدة

9 – صبراتة:-

عدد 15 جديدة

10 – الجميل:-

عدد 3 جديدة

عدد 4 مخالطة

11- العجيلات :-

عدد 3 جديدة.

12 – جنزور :-

عدد 23 جديدة

13 – السواني :-

– عدد 6 مخالطة

14- : الزاوية المركز

عدد 11 جديدة

عدد 9 مخالطة

15 – القره بوللي :-

عدد 2 جديدة

عدد 6 مخالطة

16 – الماية

عدد 2 جديدة

عدد 8 مخالطة

17- زليتن :-

عدد 11 جديدة

عدد 9 مخالطة

18- مصراتة

عدد 21 مخالطة

عدد 3 جديدة

19- ككلة

عدد 1 جديدة

20- غدامس

عدد 1 مخالطة

21- جادو

عدد 6 جديدة

عدد 2 مخالطة

22- الزنتان

عدد 1 جديدة

عدد 4 مخالطة

23- الرجبان

عدد 1 جديدة

24- الكفرة

عدد 8 جديدة

عدد 7 مخالطة

25- اجدابيا

عدد 6 مخالطة

عدد 14 جديدة

26- تازربو

عدد 3 جديدة

عدد 1 مخالطة

27- طبرق

عدد 2 مخالطة

عدد 5 جديدة

28- الجغبوب

عدد 1 جديدة

29- زوارة

عدد 3 جديدة

عدد 17 مخالطة

30 – درج

عدد 1 مخالطة

31- سبها

عدد 9 جديدة

عدد 5 مخالطة

32- الشاطئ

عدد 1 جديدة

33- غات

عدد 1 جديدة

34- أوباري

عدد 1 جديدة

35- مرزق

عدد 1 جديدة

36- سرت

عدد 4 جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 316 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 175 في طرابلس

2 – عدد 6 في تازربو

3- عدد 12 في سبها

4- عدد 25 في صبراتة

5- عدد 4 في اجدابيا

6- عدد 8 في مصراتة

7- عدد 1 في صرمان

8 – عدد 5 في الزنتان

9 – عدد 4 في الماية

10 – عدد 63 في زليتن

11 – عدد 2 في طبرق

12- عدد 4 في غريان

13 – عدد 7 في الكفرة

تفاصيــــــل الــــ ( 16 ) حالة الوفاة:

1- عدد 1 في سرت

2- عدد 1 في مسلاتة

3- عدد 3 في اجدابيا

4- عدد 1 في ترهونة

5- عدد 2 في صرمان

6 – عدد 1 في زليتن

7 – عدد 1 في الزاوية المركز

8- عدد 1 في باطن الجبل

9 – عدد 1 في طبرق

10 – عدد 1 في غريان

11 – عدد 1 في زوارة

12 – عدد 2 في الكفرة

الإحصاءات العامة :

1 – إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” : 28,796

2 – الحالات النشطة : 12,962

3 – المتعافين : 15,384

4 – الوفيات : 450