المشيشي: موقف تونس من الملف الليبي ثابت

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن موقف بلاده ثابت في التوصل إلى حل ليبي ليبي يمكن من استعادة السلم في ليبيا بعيدا عن التدخل العسكري الخارجي.

وفي سياق متصل، تحدث هشام المشيشي خلال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية اليوم الاثنين، عن التحديات التي تعيشها المنطقة ومنها جائحة كورونا، مثمنا بالمناسبة نجاح تونس في التعاطي مع الجائحة في مرحلتها الأولى.

كما أكد المشيشي أن ظاهرة الإرهاب في صدارة اهتمامات السلطات التونسية، داعيا الدبلوماسيين إلى دعم القدرات التونسية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في الحرب على الإرهاب.