توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليوم الاثنين، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة سيكون بداية من يوم الغد على أغلب مناطق غرب ليبيا بينما تبقى دون تغير على باقي المناطق.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32 – 36) مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد على أغلب المناطق.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27 – 31) مْ، وما بين (33 – 35) مْ على جالو والجغبوب.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34 – 39) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35 – 37) مْ.

The post الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الغرب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24