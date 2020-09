أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الإثنين، عن سرقة 500متر نحاس ضغط عالي على خط المزرعة بدائرة غرب سوف الجين بمدينة بني وليد نتج عن ذلك فقد التغذية على 15محول وإنقطاع الكهرباء عن أحياء في منطقة الظاهرة ٠

