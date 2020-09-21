سيالة والسفير الألماني يتّفقان على أهميّة ضمان الوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية

ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بمقرِّ ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس سفير جمهورية ألمانيا الاتّحادية لدى ليبيا.

اللقاء تناول – وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة – مستجدّات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واتفق الجانبان على أهميّة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، من خلال مساراتها الثلاثة: الأمنية والاقتصادية والسياسية، وضمان الوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية، وكذلك ملف التعاون الثنائي ومساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير، والمساهمة في تطوير بعض القطاعات خاصّة المتعلّقة بالطاقة.

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