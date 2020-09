الأيوبي : اتفاقات الوفاق غير ملزمة و زادت من تعقيد الأزمة الليبية

قال الكاتب الصحفي عبدالله الأيوبي، الإثنين، إن كل الخطوات التي تقوم بها حكومة الوفاق غير المعتمدة، توحي بأنها عاقدة العزم على العمل من أجل غرس وتثبيت أقدامها في ليبيا، مشيرا إلى أن الوفاق انتهت صلاحيتها قبل ثلاث سنوات ومع ذلك مستمرة في الحكم.

وأوضح الايوبي في مقال له بصحيفة الخليج البحرينية، أنه بموجب اتفاق الصخيرات فإن ولاية حكومة الوفاق انتهت فلم تعد حكومة شرعية ولا تمثل الشعب الليبي، مؤكدا أن الاتفاقيات التي وقعتها مع تركيا ليس لها أساس قانوني و غير ملزمة لأي حكومة ليبية تنبثق عن أي اتفاق قادم بين أطراف الأزمة.

و أضاف الأيوبي أن اندفاع الوفاق السريع في الأحضان التركية لن يجلب إلى ليبيا سوى المزيد من المصاعب الداخلية والمشاكل مع دول الجوار، لافتا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مع تركيا في شهر نوفمبر من العام الماضي اتخذت منها أنقرة أرضية للمطالبة بالحقوق في مساحات بحرية شاسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشار الايوبي إلى أن ما قامت به الوفاق زاد من تعقيدات الأزمة الليبية وجعل من عملية الوصول إلى حل يرضي جميع أطراف النزاع ويبعد ليبيا عن المحاور الإقليمية أو الدولية عملية في غاية التعقيد.

