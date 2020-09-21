الخارجية الروسية: الجهة التي تحتجز شوغالي وسعيفان في ليبيا غير خاضعة لجهة رسمية وتركيا وعدت بالمساعدة

ليبيا – كشف المبعوث الخاصّ للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف أنّ موسكو تتباحث مع أنقرة حول الإفراج عن اثنين من المواطنين الروس المحتجزين في ليبيا.

بوغدانوف وفي مقابلة مع وكالة “إنترفاكس” الروسية أمس الأحد وفقًا لما نقله موقع “روسيا اليوم” وردًا على سؤال عن الأطراف التي تتفاوض معها روسيا بشأن مواطنيها المحتجزين، قال: “أعني الشركاء الأتراك الذين وعدوا بالمساعدة ،شأنهم شأن بعض الأطراف الأخرى”.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان سبب المماطلة في إعادة المحتجزين إلى روسيا هو كون المجموعة التي تحتجزهما لا تخضع لسيطرة أيِّ جهة رسمية في ليبيا، أجاب بوغدانوف: “هذا هو لبُّ المشكلة”، مؤكّدًا أنَّ وزارة الخارجية الروسية تلقّت تأكيدات من المسؤولين في حكومة الوفاق على أن ظروف احتجاز عاملي صندوق حماية القيم القومية ماكسيم شوغالي وسامر سعيفان جيّدة نسبيًا، ولا يواجهون نقصًا في الطعام أو الخدمات الصحّية.

وأضاف المبعوث الخاص للرئيس الروسي: “لكننا نقول إنّه يجب إعادتهما إلى أرض الوطن وفي أقرب وقت ممكن”.

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