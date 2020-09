مكافحة الأمراض: طرابلس تسجل أعلى حصيلة بإصابات فيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مبينا ان طرابلس سجلت أعلى حصيلة اصابات بالفيروس وصلت إلى 497 حالة جديدة

و 57 حالة مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية إلى تسجيل 450 حالة وفاة بالفيروس

وبين المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 28,796 حالة

واستلم المركز (3598) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن.

وأوضح المركز، أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (2,751) عينة سالبة، وعدد (847) عينة موجبة (673 جديدة+ 174 مخالطة)

وأفاد المركز أن أكثر من نصف الإصابات في طرابلس، بواقع 554 حالة وجاءت الخمس ثانيًا بـ30 حالة، ثم مصراتة بـ24 حالة، و23 حالة في جنزور، و20 حالة في كل من زوارة وأجدابيا وزليتن والزاوية المركز، و15 حالة في كل من الكفرة وصبراتة، و14 حالة في سبها، و10 حالات في الماية، و9 حالات في صرمان، و8 حالات في كل من جادو والقره بوللي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

وجرى أيضا تسجيل7 حالات في كل من طبرق والجميل، و6 حالات في السواني، و5 حالات في الزنتان، و4 حالات في كل من سرت وتازربو والجفارة، و3 حالات في كل من العجيلات وباطن الجبل، وحالتين في الزاوية الجنوب، وحالة في كل من أوباري ومرزق والشاطئ وغات ودرج والرجبان والجغبوب وغدامس وككلة والنواحي الأربعة وغريان وقصر الأخيار.

وتعافى 316 مصابًا موزعين بواقع 175 حالة في طرابلس، و6 حالات في تازربو، و12 حالة في سبها، و25 حالة في صبراتة، و4 حالات في كل من غريان والماية وأجدابيا، و8 حالات في مصراتة، وحالة في صرمان، و5 حالات في الزنتان، و63 حالة في زليتن، وحالتين في طبرق، و7 حالات في الكفرة.

