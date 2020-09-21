كرموس: استقالة السراج لن تؤثّر على مصير الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا

ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس أن تؤثّر استقالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إذا أقدم عليها على مصير الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوفاق في اشارة منه إلى إتفاقيات السراج مع تركيا.

كرموس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: “إن السراج وقّع بصفته وليس بشخصه. من سيأتي بعد السراج سيرث تركة ثقيلة معالمها الفوضى العارمة في جميع المؤسّسات، إضافة إلى تعيينات شخصيات مرفوضة شعبيًا”.

ولفت إلى أنّ تردّي الأوضاع المعيشية دفع المواطنين إلى الخروج للتظاهر، برغم انتهاء الحرب على العاصمة منذ أشهر.

ورأى كرموس أنّ السراج جمع لأسباب عدّة صلاحيات مختلفة مثل رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في السابق، وكان من الممكن أن يتحوّل إلى بطل وطني لا نظير له؛ لكنَّ سوء الإدارة الذي لازم أغلب قراراته، سواء التي انفرد باتخاذها أو التي صدرت عن المجلس بما تبقّى من أعضائه حال دون ذلك، وجاءت في أغلبها فاشلة ولا تنبئ بأنّ من أصدرها يعيش الواقع ،مضيفاً:”كانت الحجّة المكرّرة لتبرير الفشل الذريع أنّ مستشاري السراج هم من يقفون وراء هذه الإخفاقات”.

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