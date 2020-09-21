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الأمين: صمت مجلسي النواب والدولة عن اتفاق معيتيق وحفتر يعني أنّ المجالس الثلاثة راضية بالمأذون وبالمهر والعقد

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر القيادي بمدينة مصراتة وسفير المجلس الرئاسي لدى مالطا الحبيب الأمين أنّ ‏صمت الرئاسي والدولة والنواب ‎حتى اللحظة عن اتفاق ‎معيتيق وحفتر يعني أنّ المجالس الثلاثة “راضية بالمأذون وبالمهر والعقد”.

الأمين قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: إنّ مجالس تقاسم السلطة والفشل المُكرّر والمناصب الدوّارة لن تنتهي.

وأضاف: “البلديات وعمداؤها عليها أن تمارس شرعيّتها الانتخابية القاعدية للشعب الليبي، بإعلان أنها لم تعُد معترفة بسلطات غير شعبية وغير منتخبة وعسكرتارية ومتناحرة، وتطالب ببيانات اعتماد دستور عبر استفتاء شعبي وعبر اعتصام مدني شامل”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • فيه ناس في احداث ثورة ليفي في فبراير من عام 2011 كانت تقول لمن يمر جنبها في الشارع ترا سبسي لو سمحت اليوم اصبحت سفراء وقيادات سياسيه بالتزوير هذا لتعرف ان الثورات يقوم بها المفكرين ويدفع فيها ضريبة الدم المغفلين ويستفيد منها الاوباش الفاشلين فكم عُيّن سفير او وزير مؤهل بعد احداث ثورة ليفي المباركه

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