«الرئاسة التركية»: استقالة «السراج» لن تؤثر في اتفاقياتنا الموقعة مع «ليبيا»

علّق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالن، على الاستقالة المرتقبة لرئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج، وبحسب وكالة دوغان، أكد كالن أن الاستقالة لن تؤثر الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، وفق قوله.

وأشار أن هذه الاتفاقات لا تتأثر بهذه العملية السياسية لأنها قرارات حكومية وليست قرارات مبنية على أفراد، موضحاً أن قرارات “المجلس الرئاسي” تظل سارية المفعول، على حد تعبيره.

وقال “كالن” إن استقالة السراج جاءت لتسيير الأعمال في المجلس والرئاسة ولإحراز تقدم أفضل، بحسب تصريحات السراج نفسه، وفق قوله.

وأشار إلى أن: “المجلس الرئاسي والجمعية لا يزالان موجودين، وعليه سيتم التواصل مع السراج بشكل أو بآخر، وقد عملنا مع السراج على نحو عام أو عام ونصف، والعلاقات بين الجانبين جيدة” على حد قوله.

وتابع “كالن”: “حكومة الوفاق في طرابلس وشرعيتها في ليبيا هامة مع تعزيزها بعد الاعتراف بها دولياً، وهناك الكثير من التغييرات التي طرأت على صعيد السياسية في ليبيا في السنوات العشر الماضية” على حد زعمه.

وواصل “كالن”: “بحسب تصريحات الرئيس أردغان ستكون هناك زيارة قريبة محتملة إلى ليبيا في الأيام المقبلة، لكن استمرار المفاوضات ضروري، في سبيل الحفاظ على أمن ليبيا”، لافتاً إلى أن استقرار ليبيا جزء من أمن واستقرار كل من شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وفق وصفه.

وجدد تأكيده على “أهمية ليبيا كبلد بالنسبة لتركيا، في ظل اتفاقية التعاون الأمني ​​والتدريب العسكري التي تم توقيعها في ديسمبر 2019” وفق قوله، مضيفا: “مستعدون للتعاون في مجالات أخرى مثل استثمارات البنية التحتية والمستشفيات والرعاية الصحية والطرق والنقل وقطاعات أخرى مثل الطاقة”.