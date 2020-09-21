تسجيل إصابات ووفاتين بكورونا في الكفرة

أخبار ليبيا 24 – خبر
أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة عن تسجيل “15” حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا بالبلدية .
وكشفت اللجنة في بيان لها أمس الأحد عن تسجيل “7” حالات شفاء وتسجيل حالتي، وفاة بسبب الفيروس .
وذكرت اللجنة أنه من ضمن الحالات التي تماثلت للشفاء رئيس اللجنة الطبية الكفرة وشاكر الابعج، و طبيب السكري بمركز الكفرة لعلاج مرضى السكر ، ورئيس اللجنة العلمية بمستشفى الكفرة .
وبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكفرة 195 حالة منها 69 حالة شفاء فيما سجلت 15 وفاة بسبب فيروس كورونا .
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