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تسجيل إصابات ووفاتين بكورونا في الكفرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة عن تسجيل “15” حالة  موجبة مصابة بفيروس كورونا بالبلدية .

وكشفت اللجنة في بيان لها أمس الأحد عن تسجيل “7” حالات شفاء  وتسجيل حالتي، وفاة بسبب الفيروس .

وذكرت اللجنة أنه من ضمن الحالات التي تماثلت للشفاء رئيس اللجنة الطبية الكفرة وشاكر الابعج، و طبيب السكري بمركز الكفرة لعلاج مرضى السكر ، ورئيس اللجنة العلمية بمستشفى الكفرة .

وبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكفرة 195 حالة منها 69 حالة شفاء فيما سجلت 15 وفاة بسبب فيروس كورونا .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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