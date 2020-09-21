رئيس «الحكومة التونسية»: متمسكون بالحل السياسي في ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية

جدد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، تجديد دعم بلاده لوجود حل سياسي في ليبيا بعيدا عن التدخل الخارجي، وفق ماذكرت وسائل إعلام تونسية.

تصريحات “المشيشي” تأتي بعدما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة.

وقال تبون إن إعلان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج استقالته من رئاسة الحكومة، خطوة باتجاه الانتخابات، مشيراً إلى أن “سياسة التعيينات أثبتت فشلها في ليبيا”.

ولفت تبون إلى أن الجزائر تتعاطى بإيجابية مع أي مبادرة للحل لكنها لن تقبل بأي تلاعب بأمن الليبيين وسيادتهم ووحدتهم، مشدداً على تحمل بلاده مسؤولية كاملة لحل الأزمة في ليبيا.