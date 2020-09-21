العثور على معدات تخص «شركة الكهرباء» بمزرعة في منطقة النجيلة بضواحي طرابلس

عثر فريق عمل تابع لمديرية أمن الجفارة على كمية كبيرة من المعدات الكهربائية للشركة العامة للكهرباء بإحدى المزارع بمنطقة النجيلة الغربية.

وأوضحت مديرية أمن الجفارة التابعة لداخلية الوفاق أن أفرادها، وبالتعاون مع أهالي المنطقة، داهموا المزرعة، وتبين أن هذه المعدات يتم الاتجار بها عن طريق الوساطة ومقابل مبالغ مالية.







وتابعت أمن الجفارة، أنها اتخذت الإجراءات القانونية، كما قامت بوضع حراسة على المزرعة، ونقل المعدات إلى مركز الشرطة.

وفي بيان لها، أكدت مديرية أمن الجفارة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق تكليف فريق لمتابعة ما يحدث بالمنطقة حول فرع العامة للكهرباء بالجفارة.