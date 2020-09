جدد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الإثنين دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية

وقال المشيشي خلال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، إن موقف بلاده ثابت في التوصل إلى حل ليبي ليبي يمكن من استعادة السلم في ليبيا بعيدا عن التدخل العسكري الخارجي.

