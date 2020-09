تسييري طبرق يستنكر الاعتداء على المهاجرين غير الشرعيين ويعلن تضامنه مع لجان التحقيق

استنكر المجلس التسييري لبلدية طبرق، الإعتداء على المهاجرين غير الشرعيين الذين تعرضوا قبل أيام للتعذيب والإبتزاز من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

ودعا المجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى تطبيق القانون و رفع الغطاء الإجتماعي الصادر عن مجلس الحكماء في الجرائم المتعلقة بتهريب البشر وتعذيبهم وإبتزازهم.

وأكد المجلس أنه متضامن مع لجان التحقيق التي تحقق في حادثة التعذيب لتعزيز التعامل الإنساني مع كافة البشر بدون تمييز أو إستثناء، مطالبا كافة الجهات العامة وخاصة الأمنية والعسكرية بمعاقبة كافة الخارجين عن القانون وخاصة مهربي البشر.

