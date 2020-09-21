«مكافحة الأمراض سبها» يعلن توقف إجراء تحاليل «كورونا» بسبب انقطاع الكهرباء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، توقف إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد» في المختبر المرجعي التابع له بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح أن المختبر لا يعمل منذ ثلاثة أيام، ما أدى إلى تكدس العينات بالفرع، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى عدم توافر وقود «ديزل» الكافي من أجل تشغيل المولد الكهربائي الخاص بالفرع، موضحًا أن هذا السبب وراء تأخر ظهور النتائج.

وتعاني سبها أزمة حقيقية في ظل تزايد عدد الإصابات ونقص الإمكانات والكوادر الطبية.

وسبق أن اشتكى مدير فرع مركز مكافحة الأمراض في البلدية الدكتور عبدالحميد الفاخري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» 10 سبتمبر الجاري، من أن المختبر شبه متوقف؛ بسبب انقطاع التيار وعدم توافر الوقود لتشغيل المولد الاحتياطي.

وكشف أن المركز به جهاز «PCR» واحد تجرى عليه تحاليل العينات من نحو 16 بلدية في المنطقة الجنوبية، متابعًا: «من المفترض أن نحلل 400 عينة يوميًّا، لكننا نجري الاختبارات لـ90 فقط بسبب مشكلة الكهرباء»، وعقب: «الوضع الوبائي في سبها والجنوب عامة خطير، ولا يصح جهاز واحد يحلل عينات لنحو نصف مليون مواطن هم سكان الجنوب».

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