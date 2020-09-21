فيروس كورونا يُواصل انتشاره بقوة في ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 847 عينة موجبة جديدة؛ منها 673 جديدة و 174 مخالطة؛ وكان النصيب الأكبر منها لمدينة طرابلس التي سجلت 545 حالة.

وذكر المركز، في بيان له، أن حالات الشفاء بلغت 316 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 16 حالة.

وبحسب المركز؛ فإن مجموع الإصابات في ليبيا بلغ 28,796 حالة منها 12,962 حالة نشطة.

وكشفت أحدث إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 15,384 شخصا، وبلغ عدد حالات الوفاة 450.

وتشهد ليبيا ترديًا في أوضاع العديد من أقسام العزل، فيما تُعاني الأطقم الطبية والطبية المساعدة من نقص في الكوادر البشرية ما يعيق عملهم في التصدي لجائحة كورونا.

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