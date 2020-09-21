مركز السلام في بنغازي يُنظم جلسة حوار حول “فتح النفط”

نظم مركز السلام لدعم الاستقرار في بنغازي جلسة حوارية لبحث تفاصيل الاتفاق الذي تم قبل أيام بخصوص تسوية الملفات العالقة قبل إعادة إنتاج النفط بحضور وزير المالية في الحكومة الليبية امراجع غيث ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي علي الحبري.

واستمع مركز السلام إلى إحاطة من وزير المالية الذي كان الشخص المحاور من طرف القيادة العامة والحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي بنغازي، الرجل المتمرس في عالم المال وسياساته قدم شرحا مستفيضا لبنود الوثيقة التي اتفق على أنها حركت الماء الراكد وغيرت زوايا التعاطي مع الحالة الليبية في الداخل والخارج.

وقال امراجع غيث إن الاتفاق وثيقة قصيرة الأجل تنتهي بمجرد اعتماد حكومة جديدة وإن الحساب الخارجي يعمل بناء على أمر من اللجنة الفنية وبتوقيع شخصين من شرق ليبيا وغربها وإن تفاصيل الاتفاق مفتوحة وتقبل المقترحات المهمة وإن أكبر المعرقلين حتى الآن محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس المقال من مجلس النواب الصديق الكبير .

وبعد حديث مفصل لغيث عن بنود الاتفاق، فُتِح الحوار فعرضت عدة نقاط أبرزها أن الاتفاق شكل خطوة مهمة لنقل الحوارات إلى مستوى مباشر وصريح مع التطرق كذلك إلى غياب الضمانات الدولية فى ظل عدم اتفاق المنطقة الغربية وكثرة انشقاقاتها.

وتركزت ملاحظات المتداخلين حول ضبابية الضمانات الدولية وإشكالية أن طرف حكومة الوفاق ليس موحدا ولم يحسم أمره حيال الاتفاق، وكذلك حالة الإجماع الحاصلة على أن جنيف ستكون محطة مهمة ومفصلية لرسم الوضع الدائم.

جلسة حوار وتلاقح فكري وعصف ذهني، جاءت بعد يومين من تلاوة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة بيانا أعلن فيه استئناف ضخ النفط بعد اتفاق مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

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