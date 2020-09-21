«دي مايو» يشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة الليبية

أعلنت الحكومة الايطالية أن وزير خارجيتها لويجي دي مايو سيشارك اليوم في الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الدبلوماسية الاوروبيين في بروكسل.

وأشارت الخارجية الايطالية الى أن أجندة الاجتماع تتضمن: قضايا الساعة، الازمة الليبية، العلاقات بين الاتحادين الاوروبي والافريقي، الاوضاع في بيلاروسيا، اضافة الى دول الجوار الجنوبي.

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، قد أبدى “تفاؤلا حذرا” حيال الوضع في ليبيا، وقال في تصريح قبل انطلاق الاجتماع “هناك وقف لإطلاق النار وعلينا استغلاله”، واليوم “سنناقش كيف يمكننا دعم جهود السلام”.

ومن المقرر أن يتفق وزراء خارجية أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة على فرض عقوبات على كيانات خرقت حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال الاجتماع في بروكسل اليوم الاثنين، كما سيحاولون أيضاً كسر الجمود بشأن تبني عقوبات منفصلة ضد بيلاروسيا.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على قائمة مؤقتة تضم الكيانات والأفراد الذين قدموا السفن والطائرات وغيرها من الخدمات اللوجيستية لنقل المعدات القتالية إلى ليبيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.

وذكر الدبلوماسيون أن ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان وشخصين ليبيين مدرجين في القائمة.