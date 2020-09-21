رئيس «الحكومة الليبية» يصدر تعليماته بسرعة حل مشاكل المياه والبنية التحتية في عدد من مناطق بنغازي

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين تعليماته المشددة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الأستاذ صقر بو جواري، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات جهاز الإسكان والمرافق سالم البرجي.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بتوفير المياه لهذه المناطق وتوصيل الخطوط الناقلة إليها، مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق.
وأكد على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسه، واللويفيه، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”.
كما تم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بمنطقة طابلينو، والإسراع في معالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي.
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