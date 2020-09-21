رئيس «الحكومة الليبية» يصدر تعليماته بسرعة حل مشاكل المياه والبنية التحتية في عدد من مناطق بنغازي

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين تعليماته المشددة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الأستاذ صقر بو جواري، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات جهاز الإسكان والمرافق سالم البرجي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بتوفير المياه لهذه المناطق وتوصيل الخطوط الناقلة إليها، مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق.

وأكد على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسه، واللويفيه، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”.

كما تم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بمنطقة طابلينو، والإسراع في معالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي.