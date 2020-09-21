اجتماع في مصلحة المطارات بمدينة البيضاء لمناقشة احتياجات مطار سبها

عقد رئيس مصلحة المطارات في مدينة البيضاء ” صالح آشتيوي ” اجتماعاً أمس الأحد بمقر المصلحة مع مدير إدارة المشاريع الهندسية سامي المبروك العوامي ، ومدير مكتب الأمن والسلامة عبدالحميد رمضان ، والموظفين بإدارة المشاريع خميس شقلوف، عادل الهمالي مع اللجنه المشكلة من قبل إدارة مطار سبها الدولي لمتابعة إجراءات الشركات المتعاقدة على تنفيد عدة مشاريع بالمطار، والتي تضم مكتب المشاريع الهندسية بالمطار فتحي الصالحين، صلاح الرتيمي ومدير مكتب الأمن والسلامة أسعد أوريد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور المتعلقة بسير العمل في المطار الإدارية والفنية ومناقشة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالمشاريع القائمة في المطار كما تم ايضا مناقشة احتياجات مكتب الأمن والسلامة.