رفينيتيف أيكون : ناقلة نفطية تتجه صوب ميناء مرسى الحريقة النفطي

أفادت بيانات الشحن البحري على شركة رفينيتيف أيكون، الإثنين، أن الناقلة النفطية “مارلين شيكوكو” تتجه صوب ميناء مرسى الحريقة النفطي.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت عن إعادة تصدير النفط في عدد من موانئ والمنشآت النفطية

وكانت قد انخفضت أسعار النفط بفعل احتمال عودة إنتاج ليبيا في حين يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب العالمي.

