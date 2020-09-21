“مليتة” ترفع إنتاج إحدى آبار حقل البوري بـ4 أضعاف

‬تمكنت الفرق الفنية بإدارة الحفر وصيانة الآبار وإدارة حقل البوري، التابعة لشركة مليته للنفط والغاز، من استرجاع القدرة الإنتاجية لإحدى الآبار تفوق أربعة أضعاف معدل إنتاجيته السابقة وهي 1000 برميل يوميا، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أن البئر توقفت في يناير الماضي، بسبب حدوث انسداد كامل بأنابيب الإنتاج بمادة الشمع.

يشار إلى أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها في حقل البوري باستخدام الأنابيب الملفوفة، حيثُ شارك في هذه العملية، الشركة الوطنية للحفر وصيانة الأبار، بالإضافة لشركتي شلمبرجير وكامكو.

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