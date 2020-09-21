الثني يصدر تعليماته بحل مشاكل المياه والبنية التحتية في بنغازي

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الاثنين، تعليماته المشددة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي.

كما أصدر الثني، خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، تعليماته بتوفير المياه لهذه المناطق وتوصيل الخطوط الناقلة إليها، مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق، مؤكدا ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسه، واللويفيه، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة مشاكل الصرف الصحي بمنطقة طابلينو، والإسراع في معالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي.