«نزار كعوان» ممثل «الاخوان» وبعض كتائب مصراتة في حوار جنيف.. هل ينجح في الصعود للحكومة المقبلة؟

كشف مصدر مقرب من لجان الحوار في حديث خاص لـ “الساعة 24 ” بأن نزار كعوان أحد المشاركين في حوار جنيف الأيام الماضية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومركز الحوار الإنساني، تحدث للقائمين على إدارة الجلسات بأنه يمثل بشكل حقيقي وفعلي ثوار بركان الغضب وقوة مصراتة وكتائبها وثوارها ولديه تأثير واسع عليهم وأنه من العناصر المقبولة ليس في العاصمة طرابلس وحسب وإنما في مدن غرب ليبيا بينها مدينة مصراتة.

ويعتبر ” كعوان ” من أبرز قيادات حزب العدالة والبناء الذي يترأسه محمد صوان وهو من مدينة مصراتة، ويمثل أحد أبرز قيادات الاخوان المسلمين في ليبيا ويسعى أن يكون تمثيل الجماعة هو الأبرز والأكثر حضورًا في الحكومة الليبية المقبلة .