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«نزار كعوان» ممثل «الاخوان» وبعض كتائب مصراتة في حوار جنيف.. هل ينجح في الصعود للحكومة المقبلة؟

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف مصدر مقرب من لجان الحوار في حديث خاص لـ “الساعة 24 ” بأن نزار كعوان أحد المشاركين في حوار جنيف الأيام الماضية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومركز الحوار الإنساني، تحدث للقائمين على إدارة الجلسات بأنه يمثل بشكل حقيقي وفعلي ثوار بركان الغضب وقوة مصراتة وكتائبها وثوارها ولديه تأثير واسع عليهم وأنه من العناصر المقبولة ليس في العاصمة طرابلس وحسب وإنما في مدن غرب ليبيا بينها مدينة مصراتة.

ويعتبر ” كعوان ” من أبرز قيادات حزب العدالة والبناء الذي يترأسه محمد صوان وهو من مدينة مصراتة، ويمثل أحد أبرز قيادات الاخوان المسلمين في ليبيا ويسعى أن يكون تمثيل الجماعة هو الأبرز والأكثر حضورًا في الحكومة الليبية المقبلة .

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بسم الله الرحمن الرحيم
    الخطة الانجليزية الجديدة لتمكين تنظيم الأخوان في السيطرة على ليبيا

    قامت المخابرات الروسية والبريطانية بوضع خطة جديدة لدعم تنظيم الأخوان بقيادة الأخواني : سيف معمر القذافي من أجل إعادة سيف الاسلام القذافي لحكم ليبيا بدعم روسي – بريطاني لتنظيم الأخوان عبر مؤتمر بوزينقة بقيادة الاخواني عقيلة صالح عن المنطقة الشرقية وبقيادة الأخواني خالد المشري عن المنطقة الغربية والخطة الاخوانية الجديدة التي تمكن الاخوان من السيطرة على حكم ليبيا عبر الأتي :
    1- الأستفناء على الدستور لأنه لمصلحة الأخوان .
    2- تقاسم الكراسي والمناصب السايادية بين أخوان الشرق وأخوان الغرب .
    3- تشكيل مجلس رئاسي بقيادة الأخوان يشرف الانتخابات بحيث يستطيع سيف الاسلام من الترشح للأنتخابات بعد الاستفاء على الدستور .
    لأن حكم المغرب كلها أخوان ويعملون لصالح جماعاتهم الأخوانية في ليبيا معظم قيادة سيف الاسلام القذافي الأخوانية التي زرعها في المؤسسات التالية :
    4- شركة الكهرباء وفروعها وهم يعملون على الفتنة بين الليبيين بسبب قطعهم لتيار الكهربائي عن الليبيين .
    5- الجامعات الليبية واكاديمية الدراسات العليا جنزور بمافيهم وزارة التعليم العالي التي تعمل لمصلحة سيف الاسلام القذافي .
    6- المصارف التجارية وفروعهم بمافيهم مصرف ليبيا المركزي الذي مكنهم سيف الاسلام القذافي بالسيطرة المؤسسات المالية بمايعرف بالبورصة أحد مشاريعه الشيطانية.
    7- وزارة المالية والرقابة المالية والادارية جميع العاملين فيها والمكلفين بمهامها هم موالين لسيف الاسلام القذافي .
    8- حكومة الوفاق معظم وزرائها بمافيهم المجلس الرئاسي موالين لسيف الاسلام القذافي .
    9- جميع الهئيات القضائية موالية لسيف الاسلام معمر القذافي بمافيهم المجلس الاعلى للقضاء يعملون لصالح سيف الاسلام .
    – ماهي الاسباب التي جعلت خليفة حفتر كلب القذاذفة يتفق مع احمد معتيق كلب القذاذفة ..؟
    1- تفاقم ديون خليفة حفتر العسكرية لروسيا والامارات وفرنسا … بينما دولة مصر مفتوحة لها مصفاة الحريقة طبرق على مصرعيها فالوقت قطع النفط عن الليبيين .
    2- تفاقم ديون الشركات المرتزقة من الفاغنر والجنجاويد بسبب تراكم مراتباتهم على عاتق القيادة العامة.
    3- بسبب تفاقم ديون حكومة الوفاق للمرتزقة السوريين .
    4- تفاقم ديون الملجس الرئاسي العسكرية لتركيا وقطر وبريطانيا .
    عبر مفاضات سرية بين خليفة حفتر وأحمد امعتيق بواسطة روسية – بريطانية بحيث ينص الاتفاق على سداد جميع الديون من خلال فتح عمليات تصدير النفط وتم التوقيع الاتفاق بين الطرفي القذاذفة : خليفة حفتر واحمد امعتيق ليس لهم علاقة بالشعب الليبي بينما هم مكلفين بقتل وذبح وقتل الشعب الليبي مع نشر الدعارة والفحشاء والفقر بينهم خدمة لشيطان … جميع التصريحات الاعلامية عبارة وهم يباع لشعب الليبي فقط … البيانات التي تنادي بالمظاهرات في الشرق والغرب هي لمصلحة تنظيم الأخوان بقيادة الأخواني سيف الاسلام معمر القذافي بتخطيط عميل المخابرات العسكرية الاسرائيلية احمد قذاف الدم صاحب الرايات البيضاء وتم كلف تنظيم الاخوان بدعم هذه المظاهرات عبر تجار الذهب والدولار بالسوق السوداء بعيداً عن المؤسسات الحكومية الرسمية ستكون هناك مظاهرات كبيرة لمصلحة الأخواني سيف الاسلام معمر القذافي خلال الايام القادمة بالتنسيق بين المخابرات الروسية – البريطانية – الاسرائيلية … مالايعرفه الشعب الليبي فتح النفط الليبي هو لتسديد مرتبات مرتزقة حفتر ومرتزقة امعتيق فقط بينما هما متفقين ذبح وقتل وتفقير واذلال الشعب الليبي فقط … كلمايحدث في ليبيا يتم بتخطيط القذاذفة وقياداتهم الفاسدة التي عملت الشعب الليبي الموبقات السبعة أحد أعظم أنجازات القذاذفة طيلة 42 عام … مزيل البطشة : الاخواني سيف الاسلام القذافي هو موجود في روسيا بحماية بوتين … من خلال الاستفتاء على الدستور … كمايريد تنظيم الأخوان سيتم الأستفتاء على المادة التي تقول يحق لشعب أختيار نظام الحكم والرأية من هنا يستطيع الطحالب الاستفتاء على الراية الخضراء مع إعادة الأخواني سيف الاسلام القذافي لحكم ليبيا عبر صناديق الانتخابات بسبب الغباء المركب لدى فئة الطحالب ذات الجهل المركب .. فلهذا نرى جماعة الأخوان في الشرق والغرب يتمسكون بالأستفتاء على الدستور بحيث يمكنهم من الوصول للحكم لأنهم يعرفون أن الشعب الليبي لن ينتخبهم فهم متفقون مع أحمد قذاف الدم وسيف الاسلام في الأستفتاء على الدستور برعاية روسية – تركية – أمريكية – انجليزية – اسرائيلية مقابل التطبيع مع دولة اسرائيل وجميع الأطراف (الطحالب – فبراير – الكرامة – الوفاق – الاخوان – السلفيين – المقاتلة – القاعدة) موافقين على التطبيع مع دولة اسرائيل أسوة بالامارات والبحرين وقطر والسعودية والكويت والمغرب وموريتانيا وتونس وتركيا ومصر والاردن وعمان وغيرهم لاعلاقة بهم بالثوار انصار القذاذفة او نصار فبراير اوانصار الكرامة المهم آمن اسرائيل وتقديم جميع الخدمات لها على حساب دماء شعوبهم عبر شعارات وهمية واحلام وردية واكاذيب شيطانية وبطولات صوتية مع ظهور نزار كعوان في الاعلام يدل على أقتراب ظهور الاخواني سيف الاسلام القذافي على الساحة الليبية بعد فشل كلبهم خليفة حفتر.

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