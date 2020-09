نيبينزيا ينفي وجود مرتزقة روس ويكشف تواجد عسكريين غربيين في ليبيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بعض الشائعات عن وجود مرتزقة روس في ليبيا في تقارير الأمم المتحدة تهدف إلى تشويه سمعة روسيا.

وقال نيبينزيا لوكالة في تصريح صحفي إننا سبق وعلقنا على “الاتهامات الموجه إلى روسيا بشأن الدور التخريبي المزعوم في ليبيا، مضيفا إن روسيا رأت هذه المعلومات ومعظمها مبنية على أساس بيانات لم يتم التحقق منها أو مزورة وتهدف إلى تشويه سمعة السياسة الروسية في الاتجاه الليبي”.

وأكد نيبينزيا أن “روسيا لديها معلومات بشأن وجود عسكريين غربيين وشركات عسكرية خاصة في ليبيا، يشاركون في عمليات الاستطلاع، وتزويد الجماعات المسلحة بالأسلحة وتدريبها، بالإضافة إلى حراسة المنشآت التابعة لدول وشركات غربية وتجنيد وإرسال المرتزقة إلى ليبيا”.

